Narin Cinayeti Davasında Yeni İddianame Kabul Edildi

DAVADA GÜNCEL GELİŞMELER

Diyarbakır’da yaşanan Narin Güran cinayeti davasında, tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında “suçluyu kayırma” ile ilgili hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Üç çocuk, 20 Mart günü mahkemede ifade verecek.

İDDİANAMENİN KABULÜ VE YARGILAMA SÜRECİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan üçüncü iddianameyi Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’ne sunarak kabul edilmesini sağladı. M.G. ve İ.K., hukuk açısından duyulması gereken bir konu olarak ayrı ayrı müdafi atanması talep edildi. İddianamede, “SSÇ’ler arasında çıkar çatışması olması ihtimaline binaen ayrı ayrı müdafiler atanmasına” ifadesi bulundu. Ayrıca, benzer olayda yer alan yaşları büyük şahısların iddianamesi Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne tevzi edildi. Durumun, yargıya güvenin zedelenmesini önlemek için önemli olduğu vurgulandı ve dosyaların birleştirilmesine ilişkin muvafakat sorulması kararlaştırıldı.

NARİN GÜRAN CINAYETİ HAKKINDA ÖNCEKİ GELİŞMELER

8 Eylül tarihinde 21 Ağustos’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin bulunmasının ardından, dava süreci başlamıştı. Cinayetle ilgili olarak Yüksel Güran (anne), Salim Güran (amca) ve Enes Güran (ağabey) “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşusu Nevzat Bahtiyar, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.