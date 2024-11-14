Narin Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor

BAĞLAR İLÇESİNDE KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN CİNAYETİ

Türkiye’nin Diyarbakır iline bağlı Bağlar ilçesinde, 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran’ın katilinin kim olduğu üzerine odaklanmalar yoğunlaştı. Aralarında anne ve amcanın da yer aldığı 4 kişinin yargılanma süreci devam ederken, cinayeti çözebilecek 3. bir kişinin ismi gündeme geldi.

TUTUKLU SANIKLARIN CEZAEVİ ŞARTLARI

Bu arada tutuklu sanıklar Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın cezaevindeki yaşam koşulları da gündeme geldi. Cezaevi yönetiminin Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ile ilgili aldığı özel tedbirler dikkat çekti. Bu durum, olayın daha karmaşık bir hale gelmesine neden olabiliyor.