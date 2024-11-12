Narin Duruşmasında Mahkeme Başkanı Dikkat Çekti Narin Güran Davasında Dündar’ın Talimatı Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar Öne Çıktı Dündar’dan Dikkat Çeken İfade Talebi Ramazan Dündar Hakkında Bilgiler ve Detaylar Hasta Yatağındaki Mağdurun İfadesi

Narin Güran Davasında Mahkeme Başkanının Talimatları Dikkat Çekti

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili olarak tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı Ramazan Dündar’ın tutumu dikkatleri topladı. Dündar’ın “Buradaki yetki bende, uyarılarım dikkate alınmazsa polise ve jandarmaya şimdi talimat veriyorum, kimi işaret edersem onu yaka paça dışarı atacaksınız” sözleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, 2018 yılında hasta bir mağdurun ifadesini aldığı fotoğraf da yeniden gündeme geldi.

Davanın İlk Duruşmasında Mahkeme Başkanının Rolü

Davanın üç günlük ilk duruşmasında sanıklar, tanıklar ve avukatlar üzerinde yoğunlaşmanın yanı sıra, Ramazan Dündar da mahkemenin önemli figürlerinden biri haline geldi. Hürriyet yazarı Musa Kesler, Dündar’ı ‘alışılmış kalıpların dışındaki tutumlarıyla öne çıkan’ biri olarak değerlendirdi ve bazı noktalara vurgu yaptı. Dündar, genel olarak esnek ve hoşgörülü bir yaklaşım sergileyerek gerilimin arttığı anlarda ortamı yumuşatma çabasında bulundu. Ancak duruşmanın düzeni ve disiplini konusunda taviz vermediği ve gerektiğinde duruma müdahale ettiği de gözlemlendi.

Hassas Anlar ve Üzerine Düşülen Sorular

Kesler, Dündar’a dair bir başka önemli anı daha paylaştı. Zihinsel engelli bir tanık salona getirildiğinde, Dündar yine kürsüden inerek yanına gidip “Hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. “Galatasaraylıyım” cevabını alan Dündar, “Ben koyu Fenerbahçeliyim ama olsun” diyerek çocuğu teskin etmeye çalıştı. Duruşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise Mahkeme Başkanı’nın Enes Güran’a annesi ve amcası arasındaki ilişki hakkında soru sormasıydı. Bu hassas konu Enes Güran’ın duygusal bir tepki vermesine neden oldu ve “O benim annemdir, bana böyle soru sorulmamalıydı” yanıtını aldı. Dündar ise “Tamam, haklısın, ama adaletin tecellisi için bunu sormak zorundayım” diyerek özür diledi.

Ramazan Dündar’ın Mesleki Geçmişi

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hakimliğe 2013 yılında Kastamonu’da başlayan Dündar, 33 yaşında. Ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görev yapıyor. 2019’da Diyarbakır’a gelen Dündar, burada Sulh Ceza Hâkimliği ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütmekte ve terör davalarında da deneyim sahibidir. 2018 yılında Kastamonu’da, ifadesinin alınması gereken 79 yaşındaki hasta bir mağdurun evine giderek ifadesini hasta yatağında almasıyla da gündeme gelmişti.