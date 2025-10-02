Narin Güran Cinayeti Davasında 3 Kişi Tahliye Edildi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, “suçluyu kayırma” suçundan tutuklu kalan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın tahliye edilmesine hükmetti. Bu kişiler, daha önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

OLAYİN GEÇMİŞİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ağustos 2024’te merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran’ın 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmayı tamamladı. 12 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası talep eden iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Aynı suçlamayla suça sürüklenen 3 çocuğa ait iddianame de 2. Çocuk Mahkemesince onaylandı ve dosyaların birleştirilmesine karar verildi.

CEZALARIN AÇIKLANMASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, bu sanıkların “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, 23 Ekim 2024 tarihinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama süreci 7 Kasım 2024’te başladı ve 28 Aralık 2024’teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, Narin’in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bu cezaları hukuka uygun buldu.