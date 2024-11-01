“Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Bilgiler”

CİNAYET DAVASININ İLK DURUŞMASI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedinin bulunmasının ardından cinayet davasının ilk duruşması 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. Kaybolduktan 19 gün sonra, bir dere yatağında çuvalın içinde ve taşlarla gizlenmiş vaziyette cansız bedeni tespit edilen Narin Güran’ın cinayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 12 tutuklu şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Narin’e ait DNA ve kıl bulguları tespit edilen amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dereye taşıdığı ifade edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Hazırlanan iddianamede, jandarma tarafından alınan HTS (Hücresel Telefon Servisi) kayıtlarının ayrıntılı analizi yapıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri, Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu alanda inceleme gerçekleştirdi. Bilirkişi raporunda, olayın 21 Ağustos’ta saat 15.13 ile 15.20 arasında gerçekleştiği kaydedildi. Şüphelilerin telefon sinyalleri üzerinden hareketleri detaylı bir şekilde izlenerek, cinayet günü Tavşantepe Mahallesi’ndeki çeşitli bölgelerde hangi baz istasyonlarından sinyal alındığı tespit edildi.

DURUŞMA GÜNÜ VE RAPORUN İÇERİĞİ

Alınan HTS kayıtlarında şüphelilerin dakikası dakikasına hareketleri belirlendi. Örneğin, Salim Güran’ın telefonu 21 Ağustos 2024’te saat 14.52’de evinden çıktığı tespit edildi. Diğer şüpheliler için de benzer incelemeler yapılarak, suçun işlendiği zaman diliminde hareketleri detaylı şekilde değerlendirildi. Raporun değerlendirme kısmında, 21 Ağustos günü şüphelilerin hareketlerinde uyumlu oldukları, birbirleriyle irtibat sağlamış olabilecekleri vurgulandı.

Rapor, olayın meydana geldiği saatler arasında şüphelilerin bulunduğu yerler ve aralarındaki telefon görüşmeleri gibi önemli detayları içeriyor. Öne çıkan bulgulara göre, Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yere giden yollar üzerinde yer alan GSM baz istasyonlarının sinyal kayıtları da incelendi. Bu kapsamda, tüm şüphelilerin hareket etme süreleri ve yer değişimleri belgesel bir şekilde raporlandı.