Narin Güran Cinayeti ile İlgili Gelişmeler

NARİN GÜRAN CINAYETİNDE YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran cinayeti hakkında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın jandarma ile yaptığı keşif görüntüleri de soruşturma dosyasında önemli bir yer tutuyor. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, son durumu aktardı. Geçmişte amca Salim Güran, “Ben dere yatağına hiç gitmedim” demişti. Ancak yapılan incelemelerde, Narin’in kaybolduğu gün gecesinde Salim Güran’ın dere yatağına gittiği gözlemlendi.

CİNAYETTEKİ İFADESİ VE DELİLLERİ

Nevzat Bahtiyar, ifadesinde Narin’in cenazesinin üzerine bir taş koyduğunu belirtmişti. Olay günü incelenen alanda Narin’in cenazesi üzerinde 3 taş bulunmuştu. Ayrıca cesedin bulunduğu bölgede çatılar da tespit edilmişti. Savcılık, olay yerine başka kişilerin de gittiğini belirledi. Salim Güran’a, “Sen mi gittin?” sorusu sorulmuş, o da “Hayır” yanıtını vermişti. Ancak bazı sinyal raporları, Salim Güran’ın orada bulunduğunu gösteriyordu; Nevzat Bahtiyar ise bu durumu yalanlamıştı.

DELİLLERİN AÇIKLANDIĞI ANLAR

Salim Güran’ın gece 22.36’da dere yatağına gittiği ve orada yaklaşık 20 dakika kaldığı, kamera kayıtlarıyla belgelendi. Bu görüntüler, soruşturma dosyasında yer aldı. Aile, cinayete karışmadığını savunsa da, katilin Nevzat Bahtiyar olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Olay günü amcanın, Narin’in öldürüldüğü akşam tekrar olay yerine gittiği ve cesedin üzerine 2 taş daha koyup, çalılarla kapatmaya çalıştığı tespit edildi. Çuvalın üzerinin taşlarla örtülmesi, Narin’in daha geç bulunmasına yol açtı.

Sinyal kayıtlarına göre olay anında herkesin nerede olduğu belirlendi. Enes Güran, 14.30’da evdeydi. 15.51’de evin müştemilatına geçti, ardından 15.57’de Salim Güran’ın evine yöneldi. Enes, ifadesinde olay sırasında evde olduğunu belirtmişti. Nevzat Bahtiyar ise 15.08’de Salim Güran’ı aradı, 15.10’da Narin’in evi ile Salim’in evi arasında yer aldı. 15.27’de Narin’in evinin içindeki bir noktada bulundu ve 15.35’e kadar burada kalmaya devam etti.