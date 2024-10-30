Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklamalar yapıldı

CİNAYET DAVASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşan Narin Güran cinayetine dair tutuklu dört sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar arasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar bulunuyor. Sanıklar, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanmış olan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

BABADAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa açıklamalarda bulundu ve bu vahşeti kimin yaptığının gönlünde belli olduğunu ifade etti. Güran, cinayeti net şekilde aydınlatacak iki kamera görüntüsü bulunduğunu savundu ve “Bu kameradaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla her şey aydınlanacak” dedi. Ayrıca, iddianamede bahsedilen davalı kişilere ilişkin dikkat çeken yorumlar yaptı. “Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de ya balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar” diye belirtti.

KAMERALAR VE TOPLUMSAL TEPKİ

Baba Güran, “Kızım, Türkiye’nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor” dedi. Ayrıca, 50 baro başkanının mahkemeye katılacağını ve bunun kendisi için önemli olduğunu ifade etti. “Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz” diyerek, sürecin takipçisi olacağını belirtti. Bu cinayet, sosyal medyada ve toplumda geniş yankı bulmuş durumda ve adalet arayışı devam ediyor.