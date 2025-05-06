Narin Güran Cinayeti Üzerine HSK Şikayeti

MEHMET SELİM ATASOY’UN ŞİKAYETİ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu yargılanan Mehmet Selim Atasoy, avukatı Mehmet Selim Aslan aracılığıyla hakim hakkında HSK’ya şikayette bulundu. 2 Mayıs tarihli dilekçesinde avukat Aslan, “Ceza alt sınırı 6 yıl üst sınırı 14 yıl olan, 2 kişiyi silahla yaralayan ve vücudunda kemik kırılmasına neden olan kişiyi aynı gün içinde serbest bırakmasına rağmen müvekkilimizi serbest bırakmamaktadır” diyerek duruma dikkat çekti.

İKİ KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ SERBEST

Avukat Mehmet Selim Aslan, 2024 yılında meydana gelen olayda iki kişiyi silahla yaralayan şüphelinin aynı hakimin kararıyla serbest bırakıldığını belirtti. Müvekkili Mehmet Selim Atasoy’un 8 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Aslan, “Narin Güran cinayeti olarak bilinen dosyada müvekkilim 8 aydır tutuklu. Müvekkilim, alt sınırı 6 ay, üst sınırı 5 yıl olan bir suçla tutuklandı. Bu nedenle HSK’ya başvurduk. Hakime hanımın kötü niyetle davrandığını düşünüyoruz. Bir şahıs geliyor, 2 kişiye 18 kurşun sıkıyor. Her ikisinde de kemik kırığı var ve bu kişiler aslında öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmaları gerektiği halde dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılıyor. Aynı hakim, aynı savcı serbest bırakıyor” dedi.

DEHŞET VERİCİ OLAY VE SORUŞTURMA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19’uncu günde dere yatağında çuvalda bulundu. Olayla ilgili olarak Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 kişi hakkında dava açıldı. İlk duruşmada, Narin’in amcası ve kardeşine ağırlaştırılmış müebbet, bir diğer şüpheliye ise suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SANIKLAR HÜKÜM ALDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu olan bazı sanıklara ve tutuksuz şüphelilere “Suçluyu kayırma” suçundan dava açtı. Suça sürüklenen üç çocuğun hukuki durumu da toplam dosyayla birleştirildi ve mahkeme süreci devam ediyor. Güran ailesinin avukatları, Nisan ayında mahkeme hakimini HSK’ya şikayet ederek haklarının ihlal edildiğini bildirdi. 25 Nisan’da sanıklar için savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu ve ceza önerilerinde bulundu.

DURUŞMA SÜREÇLERİ

2 Mayıs’da gerçekleştirilen üçüncü duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Mazeret beyan eden sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarının yapılması için duruşma, 30 Mayıs’a ertelendi.