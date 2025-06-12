“Narin Güran Cinayetinde Dava Açıldı.”

BAĞLAR İLÇESİ’NDE KORKUNÇ BİR OLAY

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde bir dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Cansız beden, 30, 25 ve 20 kiloluk üç taşla kapatılmış ve çalılar ile gizlenmişti. Olayla ilgili olarak 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Narin’e ait DNA ve kıl bulguları ile birlikte, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran gözaltına alındı. Ayrıca, cesedi dere yatağına taşıdığını kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar da sürece dahil oldu. Bu kişiler, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandı.

CEZALAR ONANMIŞTI

28 Aralık’ta gerçekleşen davanın ikinci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 20 Mayıs’ta sanıkların almış olduğu cezaları oy çokluğuyla onadı. Kararda, Diyarbakır Barosu Başkanlığı’nın katılma hakkının bulunmadığı belirtilerek, Baro’nun yaptığı istinaf başvurusunun reddedilmesine de karar verildi.

DİYARBAKIR BAROSU’NDAN İTİRAZ

Diyarbakır Barosu, katılan taraf olarak davanın reddine karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne hitaben, 1’inci Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. Baro, itiraz dilekçesinde söz konusu kararın hatalı olduğunu ifade ederek, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini öne sürdü.