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Narin Güran Cinayetinde Enes Güran İzleri

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BAĞLAR İLÇESİNDE CİNAYET DAVASI GÜNDEMDE

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra hayatını kaybeden Narin Güran’ın (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu olarak yargılanan ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izleri ve göz çevresindeki morluklara ait görüntüler ortaya çıktı. Cinayet davasının 7 Kasım’da başlayan duruşmasında sanık ve tanık ifadeleri dinlenirken, mahkeme heyeti davayı 26 Aralık’a erteledi. Bu önemli duruşmadan kısa bir süre önce ortaya çıkan görüntüler, yeniden tartışmalara yol açtı.

CİNAYET DAVASINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Söz konusu görüntülerin, dava sürecinde delil olarak incelendiği bildiriliyor. 7 Kasım’daki duruşmada Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir, Enes Güran’a kolunu nasıl ısırdığını sordu. Enes Güran, bu soruya yanıt vererek kolunu nasıl ısırdığını göstermişti. Bu detay, dava sürecinde dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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