Narin Güran Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

DAVADA VERİLEN HAPİS CEZALARINA İLİŞKİN GEREKÇELİ KARAR

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davada verilen hapis cezalarına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, “Ailenin organize şekilde hareket ederek Narin’in bulunmasını, olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi.

DAVA SÜRECİ VE SANIKLARIN İFADELERİ

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden davanın karar duruşması 30 Mayıs’ta yapıldı. Sanıklar arasında Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran, işçi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran bulunuyor. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında da hapis cezaları verildi. Kararda, sanık Hediye Güran’ın uyuduğu yönündeki ifadesinin tutarsız olduğuna ve olayın gizlenmesine yönelik çelişkili beyanlarda bulunduğuna dikkat çekildi.

KARARDAKİ GÖRÜŞLER VE TESPİTLER

Gerekçeli kararda, “Maktul Narin’in öldürülmesi eyleminin evde tamamlandığı, bu nedenle Hediye Güran’ın olayları gizlemek ve öldürme eylemini gerçekleştirenlerin araştırılmalarını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalışmak amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu” vurgulandı. Ayrıca sanık Şeyma Kaya’nın çelişkili ifadeleriyle fail veya faillerin yakalanmasını engellediği tespit edildi.

İHBARLAR VE YANGINCI TAPILLAR

Kararda, sanık Mehmet Selim Atasoy’un ve suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ifadelerinin çelişkili olduğu, olayın araştırılmasını engelleme amacı taşıdığı kaydedildi. Mesela, sanık Mehmet Şevket Kaya’nın yangın çıkarmaya çalışarak araştırmaları farklı yönlere çektiği, asılsız ihbarlarla dikkat dağıttığı belirtildi.

SONUÇ VE CEZALANDIRILMA

En son yapılan değerlendirmelerde, sanıkların “suçluyu kayırma” suçunu işledikleri, gerçek dışı beyanlarla araştırmaları engelledikleri anlaşıldı. Hediye Güran, Şeyma Kaya ve diğer sanıklara verilen hapis cezası sonuçlarıyla ilgili kararlar alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Yargılama süreci halen devam etmektedir.