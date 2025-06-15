Narin Güran Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

DİYARBAKIR’DAKİ NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuk hakkında yürütülen davada, değişik sürelerde hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, “Ailenin organize şekilde hareket ederek Narin’in bulunmasını, olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir.” açıklaması yer aldı. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın karar duruşmasında, sanıkların kimlikleri ve suçlamaları ayrıntılı olarak belirtildi.

Davanın gerekçeli kararında, sanık Hediye Güran’ın ifadesinin tutarsız bulunduğu, Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ı korumak amacıyla uyuduğuna dair çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, “Maktul Narin’in öldürülmesi eyleminin evde tamamlandığı, bu nedenle Hediye Güran’ın olayları gizlemek ve failleri araştırılmasını engellemeye çalışmak amacıyla beyanda bulunduğu” ifade edildi. Sanık Şeyma Kaya’nın da çelişkili ifadeleriyle olayın araştırılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.

ASILSIZ İHBARLAR VE TELEFON KAYITLARININ SİLİNMESİ

Gerekçeli kararda, sanık Mehmet Selim Atasoy’un çelişkili beyanlarıyla olayın araştırılmasını engellediği belirtildi. Suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ifadelerinde sürekli değişiklik yaparak gerçek durumu sakladığı tespit edildi. Sanık Mehmet Şevket Kaya’nın da asılsız ihbarlar yaptığı, olayın araştırılmasını ve fail ya da faillerin yakalanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi. Diğer sanık Muhammed Kaya’nın ilk aşamada jandarmaya bilgi vermediği, gerçek fail ya da faillerin yakalanmasını engellemeye yöneldiği vurgulandı.

YANGIN ÇIKARMA GİRİŞİMLERİ VE SUÇLAMALAR

Sanıklar Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran’ın, jandarma personelinin dikkatini dağıtmak amacıyla yangın çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Diğer sanıkların verdiği çelişkili ifadelerin de cinayet işleyenlerin araştırılmasını önlemeye yönelik olduğu ifade edildi. Suça sürüklenen çocuk İ.K’nin beyanlarıyla cinayeti işleyenlerin araştırılmasına engel olduğu aktarıldı.

HÜKMÜN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Dava sonucunda, sanıkların üzerlerine atılı ‘suçluyu kayırma’ suçunu işledikleri ve tutuklu sanıkların cezasının niteliği göz önüne alarak tutukluluklarının devamına karar verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıkların ceza sürecinin devam edeceği ve mahkemenin yeniden gözden geçirebileceği belirtildi.