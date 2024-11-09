Narin Güran Cinayetinde Üçüncü Duruşma Yapıldı**

DAVANIN DEVAM EDEN SÜRECİ

Diyarbakır’da Narin Güran’ın (8) cinayetine ilişkin dava, 3. gününde devam ediyor. Davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar yargılanıyor. Duruşmada, Arif Güran’ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kameraları izlendi ve adli tıptan gelen son rapor açıklandı. Baro avukatlarından Erdem Kaya, soruşturmada önemli bir ayrıntıya işaret ederek, “R.A., dosyadaki kilit tanıklardan biri ama dinlenemedi. Ağlamaklı olarak muhtar Salim Güran’a, ‘Senin yüzünden başımız belaya girdi’ diyor.” ifadelerini kullandı.

SANIKLARIN İFADELERİ

Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştiriliyor. İlk duruşma 7 Kasım’da saat 09.00’da başlamış ve sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilmişti. Duruşma süresince, Narin’in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk olarak ifade verdi. Ardından Enes, Yüksel ve Salim Güran’ın ifadeleri alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından Narin’in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Diğer tanıklar arasında Baran Güran, Osman Güran ve birçok kişi daha yer aldı.

DEĞERLİ DELİLLERİN SUNULMASI

Duruşmanın 3. gününde tanıkların dinlenmesinin yanı sıra baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en değerli delilin askeri üs bölgesindeki kameralar olduğunu belirtmişti. Duruşmada dinletilen ses kaydında ise Nahit Eren’in, Salim Güran ile yaptığı telefon görüşmesi üzerine bazı tartışmalar gerçekleşti. Duruşmada, Nurin’in cesedinin bulunduğu yerin keşif görüntüleri de incelendi. Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’a “Narin’in naaşını, gömdüğün yerden mi getirdin?” diye sordu. Bahtiyar ise yanıt olarak, “Hayır. Çuvalın üstü dışarıda kaldı” dedi.

GELİŞMELER VE SAVUNMALAR

Duruşmada söz alan Diyarbakır Barosu avukatları, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamını talep etti ve Güran ailesinin sistematik hareket ettiğini öne sürdü. Salim Güran’ın ifadelerinde tutarsızlıklar olduğuna dikkati çektikleri için bu konudaki çelişkilerin araştırılması gerektiğini belirttiler. Arif Güran da, Duruşma öncesi talep edilen güvenlik kameralarının görüntülerinin izletildiğini ve buna dair gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Avukatlar, dava boyunca savcılığın müvekkilleri lehine olan delilleri göz ardı ettiği kanısında. Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Narin’in cenazesinin bulunduğu günün öncesinde yapılan görüşmeler ve tanıkların beyanları üzerine tartışmalar derinleşti.

Özellikle, Narin’in dördüncü günü sona eren duruşmada, gözyaşları içinde mahkeme salondan çıkarılan baba Arif Güran, adaletin bir an evvel yerini bulmasını istediğini dile getirdi. Dava sürecinin, her geçen gün daha karmaşık ve dikkat çekici aşamalara evrildiği gözlemleniyor.