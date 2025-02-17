Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme

SON DAKİKA GELİŞMESİ

21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nden kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içinde, çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Bu cinayetle ilgili olarak, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran ortak cinayet işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sanık Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADI

Dava süreci içerisinde, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulanmamasını kararlaştırdı. Bu durum, sanıkların cezalarının daha da hafifletilmesi yönünde herhangi bir adım atılmadığını gösteriyor.

IDDIANAMELER HAZIRLANDI

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6’sı tutuklu 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamelerden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. 18 yaşından küçük 3 şüpheliye dair olan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine iletildi.

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNDAN HAPİS İSTEMİ

Bu iki iddianamede, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk toplamda 15 şüpheli hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TAHLİYE KARARLARI

Son olarak, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran’ın işçisi olan 16 yaşındaki R.A.’nın tahliyesine karar verildi.