Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı

CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetiyle ilgili 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Yüksel Güran’ın avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu, Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ve Mustafa Demir, Narin Güran cinayetiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AVUKAT YILMAZ DEMİROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Avukat Yılmaz Demiroğlu, amaçlarının gerçeğin açığa çıkması olduğunu belirtti. Demiroğlu, “Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin bizim açımızdan dikkatimizi çeken bir husus, bir sanığın konumu Arif Güran’ın evi civarı gösterilmesine rağmen, aynı sanığın kamerada farklı bir yerde göründüğünü tespit ettik. Bu nedenle daraltılmış baz çalışmasında bir yanılma payının olduğu açıktır. Bu konuyla ilgili bütün uzmanlarla görüştük ve daraltılmış baz çalışmasının daha çok ihtimal hesaplaması üzerine kurulu bir rapor sunduğunu öğrendik. İddianamede sanıkların hepsi hakkında bu çalışmaya dayanarak dava açıldığını görüyoruz. Ancak bu durum, sanıkların konumlarının değişik noktalarda olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlardan öğrendiğimize göre, baz istasyonu kayıtlarının tek başına delil olamayacağı Yargıtay kararlarında vurgulanmıştır. Biz bu cinayetle ilgili bütün detayları ve sebeplerini açığa çıkarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz, bu bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

NEVZAT BAHTİYAR’IN İFADESİNE DİKKAT

Avukat Demiroğlu, 7 Kasım’daki duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın olası senaryolar üzerinden ifadesini değiştirdiğini ifade etti. “Duruşma salonunda, Nevzat Bahtiyar oldukça soğukkanlı bir kişilik sergiledi. Küçük bir bedenin, bir çocuğun eşyalarını bir çuvala sığdırarak gizleyebildiğini göz önünde bulundurursak, onun cinayet işlediğini düşünüyoruz. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın sürekli değişen ifadeleri dikkat çekiyor. Son ifadesinde, cansız bedeni ahırda çuvala koyup aracına yerleştirdiğini ve Salim Güran’ın bu sırada battaniyeyi aldığına dair bir beyanı oldu. Fakat bu beyan üzerinde gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, o saatlerde kameranın görüş açısına göre köyde hareketli araçların tespit edilebileceğini gördük. Buna dayanarak, Bahtiyar’ın belirttiği buluşmanın ve araç trafiğinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunu mahkemede de kanıtlayacak şekilde kamuoyunu bilgilendirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.