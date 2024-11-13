Narin Güran Cinayetiyle İlgili Gelişmeler Ortaya Çıktı

CİNAYETİN DETAYLARI VE GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bağlar ilçesinde cinayete kurban giden Narin Güran’la alakalı 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada da gösterilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Narin Güran cinayeti hakkında basın mensuplarının sorularını Yüksel Güran’ın avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu ile Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ve Mustafa Demir yanıtladı. Avukat Yılmaz Demiroğlu, gerçeklerin ortaya çıkması için çaba göstermeye devam ettiklerini ve daraltılmış baz çalışmasına ilişkin vurgu yaparak, “Bir sanık hakkında belirtilen konum, örneğin sanığın konumu Arif Güran’ın evi civarı gösterilmesine karşın, aynı sanığın kamerada farklı bir yerde olduğunu tespit ettik. Bu durum, baz çalışmasında bir yanılma payının olduğunu gösteriyor” dedi.

SANIKLARIN İFADELERİ VE GÜVENLİK KAMERALARI

Avukat Demiroğlu, duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın var olan senaryolar üzerinden ifadesinde değişiklik yaptığına dikkat çekti ve “Duruşma salonunda, Nevzat Bahtiyar’ın soğukkanlı bir kişi olduğunu gördük. Küçük bir çocuğun eşyalarını bir çuval içerisine koyarak saklamak gibi bir eylemde bulunabilen bir kişinin cinayet işlemesi ihtimali oldukça düşündürücü” şeklinde konuştu. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın son ifadesinde cesedi çuvala koyup kendi aracına yerleştirdikten sonra Salim Güran’ın ahıra geldiği yönünde bir açıklamada bulunduğunu belirtti.

Güvenlik kameralarının detaylı incelendiğini ve bu kamera kayıtları üzerinden inceleme yapacaklarını ifade eden Demiroğlu, “Dara 2’nin güvenlik kameralarında, o kritik saatlerde köy içerisinde hareketli araçların net bir şekilde tespit edilebildiğini gözlemledik. Ancak Nevzat Bahtiyar’ın belirttiği buluşma ve araç trafiği olmadığı gözlemlendi” dedi. Mahkeme sürecinde bu kamera kayıtlarını kullanarak kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.