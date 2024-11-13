Narin Güran Cinayetiyle İlgili Gelişmeler

BAĞLAR İLÇESİNDE CİNAYET DAVASI GÜNDEMDE

Bağlar ilçesinde meydana gelen Narin Güran cinayetiyle ilgili 7 Kasım’da gerçekleştirilen ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada gösterilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Yüksel Güran’ın avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu, Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ile Mustafa Demir, Narin Güran cinayeti hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AVUKATLAR HAKKINDAKİ TESPİTLERİ AÇIKLADI

Avukat Yılmaz Demiroğlu, amaçlarının gerçeğin ortaya çıkması olduğunu dile getirerek, “Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin dikkatimizi çeken bir husus, bir sanığın konumunun Arif Güran’ın evi civarında gösterilmesine karşın, aynı sanığın kameraya yansıyan görüntüsünde tamamen farklı bir yerde olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu baz çalışmasında yanılma payı olduğu nettir. Bizler uzmanlarla görüştük ve daraltılmış baz çalışmasının ihtimal hesaplaması üzerine kurulu bir rapor olduğunu öğrendik. İddianamede ise bu çalışmaya dayanarak sanıkların tamamı hakkında dava açıldığını görüyoruz. Daraltılmış baz çalışmasının, anabaz ve arabazlardan sinyal alan sanıkların konumlarının değişik noktalarda olabileceğini öğrendik. Uzmanlar, özellikle baz istasyonu kayıtlarının tek başına delil olamayacağını Yargıtay kararlarında vurgulamıştır. Biz bu cinayetin tüm sebepleriyle aydınlatılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz ve bu bizim görevimizdir. Amacımız maddi hakikatin şüpheye yer vermeyecek şekilde açığa çıkmasıdır” dedi.

NEVZAT BAHTİYAR’IN İFADESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Avukat Demiroğlu, 7 Kasım’daki duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın olası senaryolar üzerinden ifadesini değiştirdiğini söyledi. “Nevzat Bahtiyar, duruşma salonunda oldukça soğukkanlıydı. Çok küçük bir bedeni, yani 8 yaşındaki bir çocuğu çuval içerisinde götürebilen birinin cinayeti işleyebileceğini düşünüyoruz. Olay sırasında Nevzat Bahtiyar’ın sürekli olarak ifade değiştirdiğini gördük. Son ifadesinde cansız bedeni ahıra koyup kendi aracına yerleştirdikten sonra Salim Güran’ın ahıra gelip battaniyeyi teslim aldığı yönünde bir beyanı oldu. Bu beyan üzerinde görüntü kayıtlarını inceledik. Dara 2’nin güvenlik kameraları kritik saatlerde köydeki hareketli araçları net bir şekilde tespit edebiliyor. Ancak Bahtiyar’ın belirttiği buluşmanın olduğu yerden araç trafiğinin olmadığını gözlemledik. Bu konuyu mahkemede kamera kayıtları üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.