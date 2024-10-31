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Narin Güran Cinayetiyle İlgili Soruşturma Tamamlandı

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MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDEKİ CİNAYET DAVASINDA GELİŞMELER

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedine 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Bu cinayetle ilgili olarak tutuklu durumda olan 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma işlemleri tamamlandı.

SANIKLAR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameye maruz kaldı. İddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanıkların, 7 Kasım’da mahkeme karşısında bulunması planlanıyor.

İTİRAFÇIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bu süreçte, davayla ilgili itirafçının yeni görüntüleri ortaya çıkmış durumda, bu durum gelişmeleri merak konusu yapıyor.

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