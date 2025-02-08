Narin Güran Davasında Avukat İstinaf Başvurusunda Bulundu

BAĞLAR İLÇESİNDE CİNAYET DAVASI

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19’uncu günde dere yatağında çuvalla, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki üç taşla örtülmüş halde bulundu. Bu cinayetle ilgili olarak tutuklanan 12 kişiden 4’ü için, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Narin’in DNA ve kıl örneklerinin bulunduğu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın olay anında aynı evde bulundukları ifade edilerek ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DAVA SÜRECİ VE CEZALAR

Davanın 2’nci duruşması 26 Aralık’ta başlayıp 28 Aralık’ta sona erdi. Bu duruşmada Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AVUKATINDAN İSTİNAF İDDİALARI

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçede, soruşturmanın eksik yürütüldüğü ifade edilerek, “Cumhuriyet savcılarının soruşturma eksiklikleri ve yanlışları konusunda verilen kararlar azımsanmayacak orandadır. Delillerin hızlı toplanmadığı, sorgulamanın doğru gerçekleştirilemediği ve olay yeri incelemelerinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. 21 Ağustos tarihinde maktul Narin’in kaybı ile başlatılan soruşturma kasıtlı ve ihmali bir şekilde tek yönlü ve eksik yürütülmüştür. Narin kızımızın kaybı hepimizi derinden sarsmıştır. Olayın ilk gününden itibaren Jandarma ve diğer güvenlik güçlerinin eksik müdahale ettiği, köyde bulunan 1700’ün üzerinde Jandarma personeline rağmen Narin’in cesedinin bulunamaması ve faile ulaşılamaması, soruşturmanın başarısızlığını ortaya koymaktadır.” denildi.