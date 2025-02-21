Narin Güran Davasında Çarpıcı Gelişmeler

BAĞLAR İLÇESİ’NDEN CİNAYET HABERİ

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde ulaşılması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkemeden 23 Ocak’ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

İSTİNAF BAŞVURUSU HAZIRLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “katılan” sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, “müşteki” sıfatıyla baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere hazırlanan istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ve istinaf başvuru dilekçelerini değerlendirilmesi için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

NEVZAT BAHTİYAR TAHLİYE İSTEDİ

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatları, istinaf başvurularında müvekkilleri aleyhine yapılan başvuruların reddini talep ederek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

BİR BAŞVURU DAHA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaparak, sanığın “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, Narin Güran’ın babası Arif Güran adına avukatı, sanık Bahtiyar’ın cezasının kaldırılmasını istedi. Amca Salim Güran’ın avukatı ise, Bahtiyar’ın farklı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

HUKUKİ SÜREÇTE YENİ GELİŞMELER

Sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’ın avukatları, müvekkillerinin “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan verilen cezanın kaldırılmasını, tahliye ve beraat kararlarının verilmesini istedi. Bu süreçte, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu. “Arif Güran suçu oğlu Enes’in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim’in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş.” dedi.

CİNAYET DAVASINDA CEZA DAĞILIMI

28 Aralık 2024’te mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’ın “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına, Narin Güran’ın cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüphelilerle ilgili olarak 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.