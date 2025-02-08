Narin Güran Davasında İstinaf Başvurusu Yapıldı

BAĞLAR İLÇESİNDE CİNAYET DAVASI

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra, yapılan aramalar sonucu 19’uncu günde bir dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde Narin Güran’ın cansız bedeni bulunmuştu. Bu cinayetle ilgili olarak tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

CİNAYETTE GÖZALTINA ALINANLAR VE İTİRAF

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın yanı sıra, cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına dayanarak, olay anında aynı evde bulunmalarından dolayı “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın 26 Aralık’ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2’nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davalı konumunda bulunan Arif Güran’ın avukatı Berat Kocakaya, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçede, Diyarbakır Barosu’nun davaya katılan taraf olarak kabulünün reddine karar verilmesi gerektiği belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır Barosu’nun Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi 2024/396 sayılı dosyasındaki katılma talebi hatalıdır. Narin Güran’ın ailesinin tamamı şüpheli veya sanık değildir. Narin Güran’ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın dosyada doğrudan zarar gören kişiler olduğuna dikkat çekilerek, katılma taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir.”