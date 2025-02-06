Narin Güran Davasında İstinaf Başvurusu Yapıldı

DAVA SÜRECİNE İSTİNAF BAŞVURUSU

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Nevzat Bahtiyar’a yönelik ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu gerçekleşti. Bahtiyar’ın avukatlarından Adnan Ataş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf dilekçesi sundu.

DİLEKÇEDEKİ SAVUNMALAR

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında, Narin Güran’ın cansız bedenini dereye sakladığını kabul eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Bahtiyar’ın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan aldığı ceza açıklandı. Dilekçede, sanığın Narin’in öldürülmesine yönelik bir irade ve eyleminin mevcut olmadığı belirtildi. Ayrıca, cinayete iştirak ettiğine dair tespit olmaksızın cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

EYLEM VE KATKILAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Dilekçenin sonuç kısmında ise, Narin’in öldürülmesine dair eylemin Arif Güran’a ait ahır ile ev arasında gerçekleştiği ve savcılıkla Diyarbakır Barosu tarafından kabul edildiği kaydedildi. Ayrıca, sanığın cinayet mahallinde bulunmadığı, daraltılmış baz raporuyla da ispatlandığı aktarıldı. Müvekkilin diğer sanıklarla aynı iradeye sahip olmadığının yargı sürecinde net olarak görüldüğü ifade etkinlikleri, zaman, mekan, irade ve eylem açısından cinayete iştirak ettiğinin değerlendirilmesine olanak tanımadığı vurgulandı.

MAHKEME KARARLARI ÜZERİNE YAPILAN BAŞVURULAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Aralık 2024’te yapılan karar duruşmasında, sanık anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası uygulanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu, Bahtiyar’ın aldığı ceza için Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu gerçekleştirmişti.