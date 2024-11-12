Narin Güran Davasında Mahkeme Başkanı Dündar’ın Tavırları Narin Güran Davası: Mahkeme Başkanı Dündar’ın Açıklamaları

Narin Güran Davasında Dikkat Çeken İlk Duruşma

Narin Güran davasının ilk duruşmasında dikkatleri çeken mahkeme başkanı Ramazan Dündar, mahkemedeki “kimi işaret edersem onu yaka paça dışarı atacaksınız” sözleriyle gündem oluşturdu. Aynı zamanda, 2018’de hasta bir mağdurun ifadesini yatağı başında almasıyla da yeniden gündeme geldi.

Diyarbakır’da Korkunç Bir Olay

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması üç gün sürdü. Sanıklar, tanıklar ve avukatlar dava sürecinin odak noktası olurken, mahkeme başkanı Ramazan Dündar da dikkatleri üzerine çekti. Hürriyet yazarı Musa Kesler, Dündar’ın “alışılmış kalıpların dışındaki tutumlarıyla öne çıktığını” belirtti ve dava sürecinde önemli noktalara değindi.

Kesler, Dündar’ı “genel olarak esnek ve hoşgörülü” birisi olarak tanımladı. Gerilim anlarında müdahale ederek ortamı yumuşatmaya çalıştığını ve sanık yakınlarının gerilimine bizzat müdahale ederek sükûneti sağladığını söyledi. Ancak duruşmanın intizamu ve disiplini konusunda taviz vermediği vurgulandı. Avukatlara yönelik bir uyarısında, “Buradaki yetki bende, uyarılarım dikkate alınmazsa polise ve jandarmaya şimdi talimat veriyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı’nın Duygusal Anları

Mahkeme başkanına dair anılar paylaşan Kesler, zihinsel engelli olan 15 yaşındaki bir tanığın salona getirildiğinde, onun yanına giderek “Hangi takımı tutuyorsun” sorusunu sorduğunu belirtti. Çocuğun “Galatasaraylıyım” demesi üzerine Dündar, “Ben koyu Fenerbahçeliyim ama olsun” diyerek çocuğu teskin etmeye çalıştı. Duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri de Ramazan Dündar’ın Enes Güran’a annesi ile amcası arasındaki ilişki iddiasını sorduğu andı. Bu soruya Enes Güran, “O benim annemdir, bana böyle soru sorulmamalıydı” yanıtını verdi. Dündar ise, “Tamam, haklısın, ama adaletin tecellisi için bunu sormak zorundayım” diyerek özür diledi.

Ramazan Dündar’ın Mesleki Geçmişi

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, 2013 yılında Kastamonu’da hakimlik görevine başladı. 33 yaşındaki Dündar, ağır ceza mahkemesi üyesidir. 2019’da Diyarbakır’a gelen Dündar, burada Sulh Ceza Hâkimliği ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca terör davalarında da deneyimi bulunmaktadır.

Hasta Yatağında İfade Alma Uygulaması

Mahkeme Başkanı Dündar, 2018’de Kastamonu’da görevdeyken ifadesi alınması gereken 79 yaşında hasta bir mağdurun evine gidip ifadesini hasta yatağında almasıyla da gündeme gelmişti.