Narin Güran Davasında Yeni Gelişmeler**

DURUŞMANIN DEVAM ETMESİ

Narin Güran cinayeti davasında bugün üçüncü duruşma yapılmakta. Başlangıçta sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, ikinci günde tanıkları dinlemeye geçti. Dava bugün de devam ediyor ve kesintisiz bir yargılama süreci yürütüleceği anlaşılıyor. Bugün Narin’in köyüne ait yeni kamera kayıtlarının mahkemeye sunulması bekleniyor. Bu görüntüler, Narin’in babası Arif Güran’ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kameralarına aitti. Aile, uzun bir süre bu görüntülerin davanın gidişatını değiştireceğini ifade etmişti. Mahkeme başkanı, itirafçıya “Bildiğin varsa anlat, yeni görüntü ortaya çıkabilir.” diyerek uyarıda bulundu. Bu görüntüler, katil veya katilleri kesinleştirmek için belirleyici olabilir. Savcı, duruşmanın bugünkü oturumunda tutukluların tutukluluk halinin devamını talep etti.

KAMERALAR DAVANIN GÜNDEMİNDE

Narin cinayetini aydınlatmak üzere yürütülen duruşma bugün de devam ediyor. Görüntülerin izlenmesi bekleniyor. Güran ailesinin avukatları tarafından mahkemeden talep edilen Dara bölgesi (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ile ilgili görüntüler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunuldu. Narin’in babası Arif Güran, bu görüntülerin izlenmesi durumunda, tutuklu sanık eşi ile oğlunun ve asıl şüpheli kardeşinin masumiyetinin anlaşılacağını öne sürdü. Baba Güran, daha önce katilin yalnızca itirafçı tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar olduğunu belirtmekte ve diğer üç tutuklunun da masum olduğunu iddia etmekte.

ÖNCEKİ DURUŞMALARIN ÖZETİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki perşembe günü başlayan duruşmada, tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunmalarını yaptı. İkinci gün, tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Dünkü oturumda saat 09.00’da başlayan duruşmada, dört sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. İlk duruşma perşembe günündeydi ve sanıklar ile tanıklar, adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önünde ve içinde yapılan aramalardan sonra salona alındı.

YENİ TANIKLAR DINLENECEK

Duruşmanın üçüncü gününde, Güran ailesinin avukatları tarafından talep edilen dokuz yeni tanık dinlenmek üzere adliyeye geldi. Mahkeme başkanı, Güran ailesinin avukatlarının talep ettiği görüntülerin hazırlandığını bildirirken, baba Arif Güran, askeri üs bölgesindeki kameraların davayı aydınlatacak en önemli delil olduğunu belirtti.

MAHKEME SALONUNDA GÜÇLÜ ANLAMLAR YAŞANDI

Duruşmanın ikinci gününde, tanıklar arasında eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’in Baran Güran’a yönelttiği sorular sırasında yoğun duygusal anlar yaşandı. Baran’ın Eren’e verdiği yanıtlardan etkilenen baba Arif Güran, duygusal anlar yaşarken, aile avukatları da Eren’in konuşmalarına itiraz etti. Baba Güran, Eren’e “Benim ömrüm, hayatım, kızımdır. Neyin peşindesin?” diyerek çağrıda bulundu. Eren ise gerçekleri bulmak için savaştığını ifade etti. Duruşmada ayrıca tanıklardan bazıları, olay günü yaşananları aktardı ve önemli detaylara yer verdi.

TANIK İFADELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle Narin’in amcasının oğlu Osman Güran’ın ifadeleri ve Narin’in kaybolduğu gün tanıklık eden çocukların beyanları dikkat çekti. Tanık çocuklar, mahkemede pedagojik destek eşliğinde ifade verdi. Olay günü yaşanan karmaşa ve telaşın, kaybolma olayının ardından ailenin ruh halini etkilediği ifade edildi. Ayrıca amca Salim Güran’ın telefonuyla yaptığı işlemler de gündeme geldi ve telefonundaki bir dinleme programını silmesi şüpheli bulundu.

KADINLARIN KAVGASI VE DOMİNONUN YIKILIŞI

Tanık olarak dinlenen Yüksel Güran’ın kardeşi Yasemin Gül, olay günü yaşananlara dair tanıklık etti. Narin’in cesedinin bulunmasının ardından köydeki kadınların kavga ettiğini aktaran Gül, olayın şok edici etkisini anlattı. Narin’in annesi Yüksel Güran da olayı öğrenir öğrenmez şok yaşadığını belirtirken, tanıklıklar çatışmaları ortaya koydu.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Duruşma, tanık ifadelerinin yanı sıra savcı ve sanıkların karşılıklı sorgulamalarıyla devam ediyor. Narin’in cinayetinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürerken, aile ve sanıklar arasında tartışmalar ve iddialar gündemde kalmayı sürdürüyor. Duruşmanın ilerleyen günlerinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.