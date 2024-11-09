Narin Güran Duruşması: Yüksel Güran’ın Açıklamaları**

DAVANIN İLERLEYİŞİ VE SANIKLARIN İFADELERİ

Diyarbakır’da yaşamını yitiren 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davanın duruşması, 3’üncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Davada önemli gelişmeler yaşandı. Duruşmada, Narin Güran’ın cinayetinin işlendiği yerin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kameralarının görüntüleri izlendi. Ayrıca, adli tıptan gelen son rapor da açıklandı. Diyarbakır Barosu avukatlarından Erdem Kaya, kısa bir süre önce Narin’in bir tanığı olan R.A.’nın dinlenemediğini belirterek, “Ağlamaklı şekilde muhtar Salim Güran’a, ‘Senin yüzünden başımız belaya girdi,’ ifadelerini kullandığını” söyledi.

TANIK DİNLENMELERİ VE GÖRÜNTÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Duruşmanın dünkü ikinci gününde, çok sayıda tanık dinlendi. Bu süreçte, Narin’in babası Arif Güran da tanık olarak dinlendi. Daha sonra dinlenen tanıklar arasında Güran ailesine yakın olanlar da vardı. Bugünkü duruşmada, hazırlanan görüntülerin izlenmesinin yanı sıra cinayetle ilgili detaylar da gündeme geldi. Baba Arif Güran, askeri üs bölgesindeki kameraların cinayeti aydınlatacak en önemli delil olduğuna inanıyor. Narin’in cenazesinin taşınmasıyla ilgili önemli açıklamalar gerçekleşti.

SES KAYDI VE SANIKLARIN İFADELERİ

Duruşmada, Nahit Eren, Salim Güran’a ait bir telefon görüşmesinin ses kaydını dinletti. Ses kaydında, Salim Güran’ın R.A. ile yaptığı konuşmada “Sona doğru senin bir şeyin düşmüş” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Savunma avukatı ise bu konuşmanın elektrik kaçağı ile ilgili olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine hakimin tanıklara sorduğu sorular ve ilgili deliller ortaya konarak, Narin’in cinayeti ile ilgili yürütülen süreçte çarpıcı detaylar verilmeye çalışıldı.

ACI AİLE YAKINLARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Duruşma sırasında, Narin’in babası Arif Güran, gözyaşlarına hakim olamayarak salondan çıkmak zorunda kaldı. Arif Güran’ın eşi Yüksel, oğlu Enes ve kardeşi Salim Güran ile birlikte aynı duygu yoğunluğunu yaşayarak birbirlerine destek oldular. Duruşmada Narin’in ailesi adına yapılan açıklamalar, ailenin dayanışmasını ve olayın hukuki sürecinde hissettikleri acıyı dile getiriyor. Aile, cinayetle ilgili tutuklu sanıkların ifadesinin aydınlatıcı olmasını umut ediyor.

İFADELERDE SORUŞTURMA SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Bugün yapılan duruşmada, tanıklardan alınan ifadelerin çelişkili olduğu ve olaya dair bazı delillerin eksik olduğu belirtildi. Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir, “Narin’in cenazesine ulaşılmaması amacıyla olayın saatini değiştirerek maddi gerçeği ortaya çıkmasını engellemeye çalışıldığı” eleştirisini yöneltti. Ayrıca, mahalledeki tanıkların beyanlarının tutarsızlık gösterdiği ifade edildi.

Baro avukatlarının, tanıkların duruşmaya katılımının sağlanması yönündeki talepleri devam ederken, savcılık da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Duruşmanın ilerleyen günlerinde, olayın aydınlatılması ve tüm delillerin incelenmesi bekleniyor.