Narin Güran İçin Mevlid Okundu

NARİN GÜRAN’IN MEZARINDA ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında Mevlid-i Şerif okutuldu. Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kayboldu. Ailesi, aynı gün içinde Narin’in kaybolduğu bilgisini güvenlik güçlerine iletti. Yapılan çalışmalar sonrasında kaybolan kızın cansız bedeni, 19 gün sonra 8 Eylül 2024 tarihinde köyün yakınlarında yer alan Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’a, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Narin’in acımasızca öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle mezarı başında bir anma etkinliği düzenlendi.

ANMA ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren Narin’in mezarı başına gelen kalabalık, dua okuyarak adalet talep etti. Etkinlikte, Narin’in babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran da konuşma yaptı. Programın sonunda, Narin için Mevlid-i Şerif okutulup yemek dağıtılmasıyla dualar edildi.