Narin Güran İçin Yargıtay’a Başvurdu

YARGITAY’A BAŞVURU YAPILDI

Narin Güran cinayetine dair önemli bir gelişme yaşandı. İlk derece mahkeme tarafından anne Yüksel Güran’a, çocuk cinayetinden dolayı verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesi sonrası, kararın bozulması için Yargıtay’a başvuruldu.

CEZALARIN DETAYLARI

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu’nun hazırladığı temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin, 28 Aralık 2024 tarihinde tutuklu sanıklar Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarının hukuka uygun olduğunu belirttiği hatırlatıldı. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’a suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği ifade edildi.

TAHLİYE TALEBİ YAPILDI

Yargıtaya iletilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde, “Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum.” denildi. Dilekçede ayrıca, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması ve olayın oluş şekli ile sanık anne yönünden güçlü bir suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilin tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

CİNAYETİN ARKA PLANINA DÖNÜŞ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuvalın içinde, taşlar ve çalılıklar ile gizlenmiş olarak bulunmuştu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü kabul etmişti ve bu durum mahkeme tarafından anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran’ın iştirak halinde cinayet işlediklerine dair karar verilmesine neden oldu.

DAVA DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Narin cinayeti ile ilgili başka bir dava, suçluyu kayırma suçundan 6’sı tutuklu toplam 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıkların arasında üç çocuk bulunuyordu ve onlar için ayrı bir iddianame hazırlandı. Ancak daha sonra iki dava dosyası birleştirildi.

İSTİNAF CEZALARI ONANMIŞTI

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. Aynı zamanda, istinaf başvurularının reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verilmişti.