Narin Güran’ın Babaannesi Adalet İstedi

NARİN GÜRAN’IN KAYBOLUŞU VE CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 19 gün boyunca kaybolduktan sonra cesedi bir dere kenarında tespit edilen Narin Güran için derin bir üzüntü yaşanıyor. 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos 2024’te Tavşantepe Mahallesi’nde evinden ayrıldıktan sonra ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aile, yapılan aramalara rağmen Narin’in izine ulaşılamadı. Talihsiz çocuğun bedeninin, 8 Eylül 2024’te köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulunduğu açıklandı.

Olayın meydana gelmesinin ardında, mahkeme süreci de başladı. Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandı. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’a ‘suç delillerini yok etme’, ‘gizleme veya değiştirme’ suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NARİN’İN ANMA ETKİNLİĞİ VE BABAANNESİNİN ACI SÖZLERİ

Narin’in vefatının üzerinden bir yıl geçmesi sebebiyle mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Babaannesi Leyla Güran, torununun mezarı başında, Kürtçe ağıtlar söyleyerek katilin bir an önce bulunmasını ve ceza almasını talep etti. Duygusal bir konuşma yapan Leyla Güran, “Adalet nerede, biz nereye gidelim, Avrupa’ya mı gidelim? Bizden ne istiyorlar, katili bulun ortaya çıkartın. Yeter artık hepimiz perişan olduk” açıklamalarında bulundu. Mesajında, ailenin yaşadığı yalnızlığı ve yaşadığı derin acıyı dile getiren Güran, “Allah’ım ben sebep olanları sana havale ediyorum. Allah’ım sen sebep olanların yanına bırakma” diye ekledi.

Ziyaretçiler, Narin’in mezarına kırmızı karanfiller bırakarak anma etkinliğine katıldı.