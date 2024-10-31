Narin Güran’ın Cesedini Taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın Görüntüleri Ortaya Çıktı

ARANAN GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, bulunduğu günün 19’uncu günü arama çalışmalarının ardından ortaya çıktı. Narin Güran’ın cansız bedeninin bir dere yatağına taşındığı anlaşıldı.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşfinde Nevzat Bahtiyar’ın yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde Bahtiyar, Narin Güran’ın cesedini nasıl çuvala koyup götürdüğünü detaylı bir şekilde anlattı. Ayrıca, Narin Güran’ı çuvala koyma sürecinde yaşadığı yaşamsal tehditler üzerine de ifadeler verdi.

TEHDİT VE PARA ÇEKİNTİLERİ

Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini kaybetme karşılığında 200 bin lira almak için kendisinin tehdit edildiğini açıkladı. Bu durum, olayın karmaşık yapısını ve kaybolma sürecindeki tüyler ürpertici ayrıntıları ortaya koyuyor.