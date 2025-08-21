Narin Güran’ın Ölümü Üzerine Açıklama Yapıldı

YARGILAMA SÜRECİ VE ADALET ARAYIŞI

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, anma etkinliklerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Demiroğlu, “Bu yargılama sürecinde hızla bir topyekun cezalandırma anlayışıyla adaletin sağlanamayacağını biliyoruz. Bizler bugün Yüksel Güran’ın kızının toprağına dokunması ve bu mezarın başında olması gerektiğini düşünüyorduk” şeklinde ifade etti. Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kayboldu. Ailesi aynı gün güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda Narin’in cansız bedeni, 19 gün sonra 8 Eylül 2024’te köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.

HUKUKİ MÜCADELE VE AİLENİN MASUMİYETİ

Olayın ardından mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Nevzat Bahtiyar ise, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Narin Güran’ın ölümünün birinci yıl dönümü sebebiyle düzenlenen anma etkinliğinde Demiroğlu, “Bizler adaletin sağlanması için hukuki mücadelemizi halen sürdürüyor, yaşanabilecek hukuksuz bir sonucun başka adaletsizliklere de sebep olmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

DELİLLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Demiroğlu, Narin’in ile ilgili düşülen adımların önemli olduğunu vurgulayarak, “Narin’i dereye gömenin, cansız bedenine temas edenin sözü ile adaletin sağlanamayacağını biliyoruz. Bu kişinin bugüne kadar verdiği hiçbir ifade, hiçbir maddi delil ile dijital delil ile doğrulanmamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, “Burada bizler bir anne, bir amca, minicik bir meleği katile sebep olmadığını biliyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Demiroğlu, olay günü cinayetin işlendiği günde şirkete ait telefonların normal kullanımlarını gösterdiğini, “Bu hikayenin akla, mantığa, hukuka sığar bir tarafının olmadığını biliyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA VE ADİL YARGILAMA

Sosyal medyada aileye yönelik olumsuz ve yanıltıcı iddialar ile bir linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Demiroğlu, “Devletin, Narin’in gerçek katiline ulaşma, somut vicdana uygun delilleri ortaya çıkarıp herkesin vicdanını tatmin edecek bir sonuca ulaşmakla yükümlüdür” dedi.

Son olarak, “Cansız bedene dokunanın sözüne itimat edilmez. Adaletin bir an önce tecellisi için ve narinimizin ruhunun huzura kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. – DİYARBAKIR