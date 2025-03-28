Narin Güran’ın Son Çekilen Fotoğrafı Bulundu

KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde, 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden yaklaşık 1.5 kilometre uzafta yer alan Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu. Ailesiyle gittiği bir gezide çekilen bir fotoğraf, dikkat çekti.

AYAKKABI VE TİŞÖRT DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, 8 yaşındaki Narin Güran’ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişört ve ayağındaki kırmızı terlik, cansız bedeni bulunduğu çuvalda da yer aldı. Bu detaylar, Narin’in kaybolduğu dönemdeki giyim tarzını gözler önüne serdi.

NARİN GÜRAN’IN KAYBOLMASI VE BULUNMASI

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolduktan sonra, 19 gün süren arama çalışmalarının sonucunda Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde bir dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taşlarla kapatılmış durumda cansız bedeni bulundu. Bu olay, bölgedeki halkta büyük bir üzüntü ve infial yarattı.