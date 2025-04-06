Narin Güran’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın son doğum gününe ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde Narin’in, dava sürecinde tutuklanan annesi Yüksel Güran’a sarıldığı anlar yer alıyor. Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cesedinin 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunduğu biliniyor.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN ANLAR

Sosyal medyada paylaşım yapılan videolarda Narin’in 8’inci doğum gününde, evinde düzenlenen kutlamada kendisi için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfledikten sonra babası Arif ve annesi Yüksel’e sarıldığı görülüyor. Görüntülerde, Yüksel Güran’ın da kızı Narin’e sımsıkı sarılıp, “Kurban olurum sana” şeklinde seslendiği anlar yer almakta.

DAVADA SON DURUM

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedinin bulunmasının ardından, olayla ilgili davada 28 Aralık’ta karar verilmişti. Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşusu Nevzat Bahtiyar da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.