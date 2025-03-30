Narin’in Arkadaşları Mezarını Ziyaret Etti

NARİN GÜRAN’IN ARKADAŞLARINDAN DUA YETKİNLİĞİ

Diyarbakır’da 8 yaşında katledilen Narin Güran’ın arkadaşları, onun kabri başında bir araya gelerek dua etti. Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Narin Güran, cinayetinin ardından Tavşantepe mezarlığına defnedildi.

BAYRAMDA ANMA TÖRENİ

Bayramın birinci gününde, Narin’in arkadaşları mezarını ziyaret ederek onu unutmadıklarını gösterdi. Arkadaşları mezarına şeker ve çiçekler bırakıp dualar etti. Mezarlıkta yaşanan duygusal anlar, Narin Güran’ın hatırasını yaşatmak adına gerçekleştirilen bu ziyaretle bir kez daha gözler önüne serildi.