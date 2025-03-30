Haberler

Narin’in Arkadaşları Mezarını Ziyaret Etti

NARİN GÜRAN’IN ARKADAŞLARINDAN DUA YETKİNLİĞİ

Diyarbakır’da 8 yaşında katledilen Narin Güran’ın arkadaşları, onun kabri başında bir araya gelerek dua etti. Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Narin Güran, cinayetinin ardından Tavşantepe mezarlığına defnedildi.

BAYRAMDA ANMA TÖRENİ

Bayramın birinci gününde, Narin’in arkadaşları mezarını ziyaret ederek onu unutmadıklarını gösterdi. Arkadaşları mezarına şeker ve çiçekler bırakıp dualar etti. Mezarlıkta yaşanan duygusal anlar, Narin Güran’ın hatırasını yaşatmak adına gerçekleştirilen bu ziyaretle bir kez daha gözler önüne serildi.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 Bayramında Müze Ziyaret Saatleri ve Durumu

2025 Ramazan Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığı ve ücretsiz giriş olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar kültürel geziler planlamaya başladı.
Haberler

Eskişehir’de Okul Sporları Bocce Tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Bocce İl Birinciliği Müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.