Narin’in Babası Arif Güran İlk Kez Konuştu

CİNAYETLE İLGİLİ İDDİANAMENİN DETAYLARI

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Bu konuda hazırlanan iddianemede, şüphelilerin isimleri yer almakta. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül’de Eğertutmaz deresinde ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu 4 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlamış, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

BABASINDAN AÇIKLAMALAR

Baba Arif Güran, iddianamenin hazırlanmasının ardından ilk kez konuştu. “Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor” dedi. Gönlünde bu cinayeti kimin işlediğinin belli olduğunu belirten Güran, cinayeti net bir şekilde aydınlatacak iki kamera bulunduğunu savundu. Aynı zamanda “Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez” diyerek kameraların önemi üzerine vurgu yaptı.

KAMERALARIN ROLÜ

Arif Güran, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının her şeyi aydınlatacağını ifade ederek, “Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” dedi. Havaalanı kamerası ve askeri üs bölgesi kameralarını örnek göstererek, bu görüntülerin suçla ilgili önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtti. Kızının o patikayı aşmadığını her zaman söylediğini ekleyen Güran, “Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz?” diye sordu.

KIZIM ÖZELDİ

Güran, 5 evladı olmasına rağmen kızının farklı bir yere sahip olduğunu belirtti. “Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı” sözleriyle duygularını dile getirdi. Ayrıca, “Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil” diyerek, cinayetin aydınlatılması için gerekli adımların atılmasını istedi. Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkarılacak.