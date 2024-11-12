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Narin’in Babası Arif’in Açıklamaları Şaşırttı

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TUTUKLULUK KARARI GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında sanıkların tutukluluk durumlarına devam edilmesi konusunda gerekçe belli oldu.

BABADAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Duruşmanın sona ermesinin ardından Narin’in babası Arif Güran, yaşanan olaylarla ilgili olarak sessizliğini bozarak önemli açıklamalar yaptı. Dava süreci hakkında duyduğu endişeleri ve düşüncelerini dile getiren Güran, olaya dair duygularını paylaştı.

SOSYAL MEDYA TEHDİDİ ORTAYA ÇIKTI

Ara kararın verilmesinin ardından davayla ilgili yeni bir gelişme gün yüzüne çıktı. Sanıklardan amca Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’ın sosyal medya üzerinden gönderdiği tehdit mesajları medyaya yansıdı. Bu mesajlar, davanın seyrini etkileyebilecek nitelikte dikkat çekti.

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