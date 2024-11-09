“Narin’in Başka Yere Gömülmesi Mümkün mü?”

GÜNDEMDEKİ NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI DEVAM EDİYOR

Narin Güran cinayeti davasındaki üçüncü duruşma bugün yapılıyor. İlk duruşmada sanıkların savunmaları dinlendi, ikinci günde tanıklar ifade verdi. Dava, mahkemenin kesintisiz yargılama yapma kararıyla devam ediyor. Bugünkü duruşmada, Narin’in köyüne ait yeni kamera kayıtları mahkemeye sunuldu. Bu görüntüler, Narin’in babası Arif Güran’ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kameralarına ait. Aile, uzun zamandır bu kayıtların davanın gidişatını değiştireceğini savunuyordu. Mahkeme başkanı, itirafçıyı “Bildiğin varsa anlat, yeni görüntü ortaya çıkabilir.” sözleriyle uyardı. Bu görüntüler, katil veya katilleri net bir şekilde ortaya koyabilir.

ÖNEMLİ GÖRÜNTÜLER SUNULDU

Cinayet davasının aydınlatılması açısından kilit öneme sahip duruşma sürüyor. Bugün, yeni kamera kayıtlarının izlenmesi bekleniyor. Güran ailesinin avukatları, bu görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığını ve mahkemeye sunulduğunu ifade etti. Narin’in babası Arif Güran, bu kayıtların izlenmesi halinde tutuklu sanıkları, yani eşi ve oğlunu, aynı zamanda asıl şüpheli olan kardeşinin masumiyetinin anlaşılacağını öne sürdü. Arif Güran, dünkü duruşmada, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

DURUŞMA PROGRAMI VE TANIKLAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma, perşembe günü başlamıştı. Duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunma yaptı. İkinci günde tanıkların dinlenmesine geçildi. Dünkü duruşmada, 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlendi. Duruşmaya katılan sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmaya katılanların, adliye önünde ve içinde güvenlik kontrollerinden geçerek salona alındıkları bildirildi.

DAVA SÜRECİ VE AİLENİN TALEPLERİ

Dava sürecinin üçüncü gününde, Güran ailesinin avukatları tarafından talep edilen 9 yeni tanık dinlenmek üzere adliyeye gelmiş durumda. Mahkeme başkanı, bu tanıkların ifadelerinin mahkemede değerlendirileceğini kaydetti. Narin’in babası, cinayette önemli delil olarak gördükleri askeri üs bölgesindeki kamera kayıtlarının olduğunu belirtti.

İFADENİN TARTIŞMALARLA DOLU GEÇTİĞİ BİR DAVA

Dava süresince yaşanan tartışmalar dikkat çekiyor. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sanıklara ve tanıklara sorular yöneltti. Eren’in ifadeleri nedeniyle Arif Güran salonda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Davanın içindeki tartışmalar, katılımcılar arasında gerilime neden oluyor. Mahkeme başkanının, telefonla ilgili işlemler hakkında bir sanığı sorgulaması sonucu “Tanıklık yapmak istemiyorum” diyen 15 yaşındaki bir tutuklu şüpheli, duruşmadan çıkarıldı.

SALIM GÜRAN VE AİLESİ ÜZERİNDEKİ ŞEPUHLER

Salim Güran’ın jandarmayı yönlendirdiği iddiaları, mahkeme içinde tartışma konusu olurken, eşi Melek Güran, bu yönlendirmeleri reddetti. Salim Güran, jandarmayı yönlendirmediğini ifade ederken, tamamıyla masum bir tutum sergilediklerini savundu. Şu ana kadar tanıkların ifadeleri, davanın karmaşık yapısını ve birçok insanın birbirine bağlı şüphelerini içermekte.

DAVANIN SONUCU NE OLACAK?

Duruşmalar, geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor ve Narin’in ailesi 8 avukatla temsil ediliyor. Duruşmaların ilerleyen günlerinde neler olacağı, cinayet davalarının karmaşıklığı ve ailenin talepleri ile birlikte dikkatle izleniyor. Narin Güran cinayeti davası, hala çözülmesi gereken karmaşık bir durum ve tüm gözler mahkeme salonlarına çevrildi.