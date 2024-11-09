Narin’in Cinaseti İçin Yeni Görüntüler**

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Narin Güran cinayeti davasında bugün, mahkemenin üçüncü duruşması gerçekleştiriliyor. İlk gün sanıkların savunmaları dinlendikten sonra, ikinci günde tanıkların ifadeleri alındı. Mahkemenin, duruşmalar boyunca kesintisiz bir şekilde yargılama yapacağı anlaşılıyor. Bugünkü duruşmada, Narin’in köyüne ait yeni kamera kayıtları mahkemeye sunuldu. Bu görüntülerin, Narin’in babası Arif Güran’ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kameralarına ait olduğu bildirildi. Aile, bu kayıtların davanın seyrini değiştireceğini düşünüyor. Mahkeme başkanı, itirafçıya, “Bildiğin varsa anlat, yeni görüntü ortaya çıkabilir.” diyerek bir uyarıda bulundu. Bu görüntüler katil veya katilleri kesinleştirecek netlikte olabilir. Savcı ise duruşmanın bugünkü oturumunda tutukluların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

KRİTİK GÖRÜNTÜLER SUNULDU

Narin cinayetini aydınlatma çabasıyla devam eden duruşmada, yeni kamera kayıtları izleniyor. Güran ailesinin avukatları, Dara bölgesine ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığını açıkladı. Baba Arif Güran, bu kayıtların izlenmesinin, tutuklu sanık eşi ile oğlunun ve asli şüpheli kardeşinin masumiyetini ortaya çıkaracağına inanıyor. Güran, katilin sadece itirafçı olan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar olduğunu, diğer üç tutuklunun masum olduğunu dile getiriyor. Ayrıca, dünkü duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde perşembe günü başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunma yaptı. İkinci günde tanıkların dinlenmesine geçildi. Dünkü duruşmada, 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlendi. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşmişti. Sanıklar ve tanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

GÜRAN AİLESİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ BEKLİYOR

Duruşmanın üçüncü gününde, Güran ailesinin avukatları, 9 yeni tanığın dinlenmesini talep etti. Mahkeme başkanı, daha önce de belirtildiği gibi, Dara bölgesine ait görüntülerin mahkemeye sunulduğunu duyurdu. Baba Arif Güran, askeri üs bölgesine ait görüntülerin, cinayetin aydınlatılmasında en önemli delil olduğunu ifade etti.

İKİNCİ GÜNDE YAŞANANLAR

Duruşmanın ikinci gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Mahkemede ilk olarak ağabey Baran Güran dinlendi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Baran Güran’a soru sormak istedi. Eren, “Adli Tıp’ta, hayatın en güzel kokusuna sahip bir çocuğun getirildiği hali izlemek zorunda kaldım. Sana teşhis yaptıracaklardı, ‘Baran, görme’ dedim” sözlerini sarfetti. Bu durum, baba Arif Güran’ın gözyaşlarına engel olamadığı anlara yol açtı.

BABA GÜRAN FENALAŞTI

Baba Arif Güran, Eren’e “Benim ömrüm, hayatım, kızımdır. Neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun!” diyerek sert bir tepki gösterdi. Eren ise, “Baran’la birlikte Adli Tıp Kurumu’nun önündeydim. Ben de bir babayım. Neyin peşindeyim? Gerçeklerin peşindeyim. O kızın otopsisinde 3 gün boyunca kokusu üstümdeydi” diye yanıt verdi. Bu olayın ardından Arif Güran fenalık geçirerek dışarı çıkarıldı ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELER VE İFADELER

Tanıkların ifadeleri arasında, Narin’in ağabeyi M.E.G.’nin eve girdiği zaman ve sonrasına dair anlatımları dikkat çekti. Tanık çocuklar, pedagog eşliğinde ifade vermek için adliyeye alındı. Olayın özellikle kaybolma sürecine dair çeşitli tanık beyanları alındı.

BİR DİĞER TANIK İFADESİ

Amca Salim Güran’ın oğlu Osman Güran da tanık olarak ifade verdi. Olay gününü anlatarak, Narin’in kaybolduğunda yaşananları aktardı. Bunun dışında, diğer tanıkların yanıtları, olayın gelişimi hakkında farklı bakış açıları sundu.

GİZLİ TANIK YOK

Mahkeme, gizli tanık iddialarının olmadığını duyurdu. Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu gün telefonuyla yaptığı işlemlere dair konuşmalar da gündeme geldi. Mahkeme başkanı, Salim’in telefonundaki dinleme programını neden sildiğini sordu. Salim ise bunu, “Ben silmedim” diyerek yanıtladı.

TANIK KIZLAR VE AİLENİN TEMSİLİ

Tanık olarak dinlenen kadınlar, olay sonrası yaşanan sıcak tartışmaları aktardı. Duruşmada, Narin’in ailesini 8 avukat temsil ederken, birçok sivil toplum kuruluşu ve çeşitli partilerin temsilcileri de durumu takip etmek için salonda yer aldı.

Duruşmalar, Narin Güran cinayetinin aydınlatılması çabası ile devam ederken, geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.