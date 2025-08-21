Narin’in Kaybolması Üzerine Yapılan Arama

6 ÇOCUKLU GÜRAN AİLESİNİN KAYBOLAN KIZI NARİNİN OLDUKÇA TRAJİK HİKAYESİ

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Taşvantepe Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuklu Güran ailesinin 8 yaşındaki kızı Narin, 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 13.50 civarında camideki Kur’an kursuna gitmek üzere evden ayrıldı. Aynı gün, Narin’in son olarak saat 18.47’de görüldükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile, kızlarının kaybolduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından Narin’i bulmak amacıyla jandarma ve polis özel harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi, sağlık, AFAD gibi birçok arama kurtarma ekibi harekete geçti. Diyarbakır Valiliği’nin koordinasyonunda kurulan ekipler, kırsal mahallenin evleri ve tarlalarında defalarca arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin personelin yer aldığı arama çalışmalarına, Ankara’dan gelen özel ekip de katıldı.

NARİN’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 19. gününde, 8 Eylül 2024 tarihinde Narin’in cansız bedeni Taşvantepe Mahallesi’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ilk soruşturma neticesinde, 28 Aralık 2024’te karara bağlanan davada, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Narin Güran cinayetine ilişkin açılan ikinci davada, 6’sı tutuklu, 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 15 kişi “suçluyu kayırma” suçundan yargılandı. Bu davada, suça sürüklenen çocuklar ve diğer sanıklara 1 yıldan 3 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. Narin, öldürülüşünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

BABA ARİF GÜRAN’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Taşvantepe Mahallesi, küçük kızı anmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Mezarlıkta düzenlenen anma programının ardından konuşma yapan Narin’in babası Arif Güran, kızının öldürülmesine dair haberlere sert tepki gösterdi. Kızının kaybının acısını hâlâ derinden hissettiğini ifade eden Güran, bir yılın nasıl geçtiğini anlayamadığını belirtti. Güran, “Bir yıl geçti, acım hala ilk günkü gibi devam ediyor. Bugün burada Tavşantepe’de bir zulüm var. Sadece evlerinde kahve içerek, yorum yazarak, konuşarak bu zulme ortak olunmuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen baba Güran, “8 yaşındaki kızım vahşice katledildi. Eğer katil bu aileyse kökünü alın, değilse zulmü bitirin” diyerek durumun adaletine dikkat çekti.

ADALATSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE SÖZLERİ

Konuşmasını Kürtçe sürdüren baba Güran, adalet nöbetine başlayacağını belirtti. “Sadece bir kriminal raporuyla ve baz raporuyla aileme ceza yağdırdınız. Bu adaletsizlik sadece bu aileye midir? Herkes biliyor ki, bu bölgede namus insanların kırmızı çizgisidir” diyen Güran, sosyal medya üzerinden ailelerine yapılan linçin hukuksuz olduğunu vurguladı. “Eğer Güran ailesi yapmışsa yok olsun. Yapmadıysa bunun vebalini kim verecek?” ifadelerini kullandı. Baba Güran, “Biz gerçek bir yargılama istiyoruz. Kayırma istemiyoruz. Bugün buraya toplanmamızın tek sebebi adalet istiyoruz” diyerek topluma seslendi.

Narin’in cinayeti nedeniyle ailesinin sosyal medya linçine uğradığını belirten Güran, devlet yetkililerinin ailelerine yeterince destek vermediğini ve bu nedenle toplumda yanlış algıların oluştuğunu kaydetti. “Ama biz unutmayacağız, mücadele edeceğiz. Ölene kadar mücadele edeceğiz” diyerek adalet arayışını sürdüreceklerini ifade etti.