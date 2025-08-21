Narin’in Ölüm Yıl Dönümünde Anma Yapıldı

NARIN GÜRAN’IN MEZARI BAŞINDA ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra su kenarında bulunan Narin Güran’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında Mevlid-i Şerif okundu. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde ailesi tarafından kaybolmuş olarak rapor edildi. Aile, kaybolduğu gün güvenlik güçlerine ihbarda bulundu ve yapılan çalışmalar sonucunda talihsiz kızın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içinde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ HUKUKİ SÜÇLÜMALAR

Olayın ardından mahkeme, Narin Güran’ın anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran’a, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’a suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin’in acımasızca kaybedilmesinin üzerinden bir yıl geçmesi nedeni ile düzenlenen anma etkinliğine vatandaşlar katıldı ve dualar edildi.

VATANDAŞLAR ADALLET TALEP ETTİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren Narin’in mezarı başına gelen vatandaşlar, kız için dualar okuyarak adalet talebinde bulundu. Baba Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın duygusal konuşmalar yaptığı etkinlikte, Narin Güran adına Mevlid-i Şerif okutuldu ve yiyecek dağıtımı yapılarak dua edildi.