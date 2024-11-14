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Narkoçelik-48 Operasyonlarında Ele Geçirilen Uyuşturucu

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OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama çarpıcı detaylar sunuyor. “Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen ‘Narkoçelik-48’ operasyonlarında; 4 Ton 887 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.” Bu operasyonlar, toplumun güvenliği için yürütülen önemli adımları temsil ediyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında “1.780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.” diyerek, bu mücadeledeki kararlılığı vurguluyor. Uyuşturucu ticareti, toplumun her kesimini olumsuz etkileyen bir sorun olarak öne çıkıyor.

TOPLUMSAL İŞ BİRLİĞİNE VURGULAR

Bakan, “Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor.” ifadesiyle, bu tehdidin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda, “toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.” şeklindeki çağrısı, toplumda ortak bir bilinç oluşturma gereğinin altını çiziyor.

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