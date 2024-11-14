Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

OPERASYONUN BOYUTLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından Narkoçelik-48 operasyonuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ve 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

ZEHİR TACİRLERİNİN TEHDİDİ

Yerlikaya, yaptığı açıklamada “Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.” diyerek, toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.