More
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

narkocelik-48-operasyonu-ile-uyusturucu-yakalandi

OPERASYONUN BOYUTLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından Narkoçelik-48 operasyonuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ve 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

ZEHİR TACİRLERİNİN TEHDİDİ

Yerlikaya, yaptığı açıklamada “Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.” diyerek, toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Flaş

Kahramanmaraş’ta Yeniden Hastane İnşası Başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından çelik konstrüksiyon yöntemleriyle yeni hastaneler inşa edilmeye başlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.