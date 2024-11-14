“Narkoçelik-48 Operasyonu: Uyuşturucu Madde Yakalandı”

İÇİŞLERİ BAKANI’DAN NARKOÇELİK-48 OPERASYONU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda Narkoçelik-48 operasyonu ile ilgili bilgiler paylaştı. Yerlikaya, son iki hafta içinde gerçekleştiren operasyonlar sonucunda toplamda 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ve 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI DUYARLI OLALIM

Zehir tacirlerinin, “milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor” olduğunu belirten Yerlikaya, “Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.