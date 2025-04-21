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“Narkokapan-Ankara Operasyonu” ile 586 Şüpheli

NARKOKAPAN-ANKARA OPERASYONU KAPSAMINDA TUTUKLAMA SAYISI ARTIYOR

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” çerçevesinde tutuklanan şüpheli sayısı 586’ya ulaştı. Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sürdürülen soruşturmalar doğrultusunda, 17 Nisan’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli olarak 14 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden şu ana kadar 586’sı, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” çerçevesinde ifade alma ve sorgulama işlemleri sürdürüyor. Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta içerisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

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“Narkokapan-Ankara Operasyonu” Kapsamında 586 Tutuklandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda, 14 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 586 kişi tutuklandı. Soruşturmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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