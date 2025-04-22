Narkokapan-Ankara Operasyonu’nda 620 tutuklama

ŞÜPHELİ SAYISI ARTIYOR

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 620’ye kadar ulaştı. Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, 17 Nisan’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden 620’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklandı. “Narkokapan-Ankara Operasyonu” çerçevesinde ifade alma ve sorgulama işlemleri de sürüyor.