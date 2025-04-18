Narkokapan Ankara Operasyonunda 635 Şüpheli Yakalandı

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Narkokapan Ankara operasyonunda, 626 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635’e yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yeni bilgiler verdi. Yerlikaya, gözaltı sayısının arttığını ve “Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635’e yükseldi” ifadesini kullandı.

BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

Önceki gün gerçekleştirilen açıklamalarda, Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun düzenlendiği bildirilmişti. Yerlikaya, bu kapsamda 525 torbacının yakalandığını belirtti. “Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik,” diyen Bakan, operasyonun hedefinin özellikle gençleri hedef alan zehir tacirleri olduğunu vurguladı.

ALTINDA YATAN PLANLAR

Operasyonun hazırlık sürecinin tam 6 ay sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, “Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik” şeklinde konuştu. Ayrıca, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği, işlenen suçlarla ilgili tüm faaliyetlerin delillendirildiği ifade edildi.

İHTİYAÇ DUYULAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Operasyona 4 bin 768 polisin katıldığı, 1461 ekibin yer aldığı ve 40 özel eğitimli dedektör köpeği ile 4 İHA’nın kullanıldığı duyuruldu. Sonuç olarak, 626 farklı adrese eşzamanlı baskınlar yapıldığı ve 525 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun halen devam ettiği bildirildi. Yerlikaya, “Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz” diyerek, zehir tacirlerine de sert bir uyarıda bulundu.

TEŞEKKÜR VE VURGULAMALAR

Valilik, Cumhuriyet Başsavcıları ve Emniyet Genel Müdürlüğü dahil birçok kuruma teşekkür eden Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.