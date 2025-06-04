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Narkoterör Operasyonu-3 Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Narkoterör Operasyonu-3’ çerçevesinde, dün Köprü Mahallesi’nde kapsamlı bir arama ve tarama çalışması yapıldı. Bu operasyonda, 45 kişilik ekipten oluşan 5 özel tim görev aldı. Yapılan araştırmada, ekili mısırların arasına gizlenmiş halde bulunan 41 bin kök skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunklar, imha işlemi için hazırlık yapıldı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Soruşturma kapsamındaki gelişmeler arasında, tarlanın sahibi oldukları belirlenen Ş.İ. ve E.İ. gözaltına alındı. Ayrıca N.V. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin jandarma ile yürütülen işlemleri devam ediyor.

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