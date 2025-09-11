Haberler

Narkotik Ekipleri Ümraniye’de Operasyon Düzenledi

ÜMRANİYE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye’de bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonda 37 kilogram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan M.Y. hakkında ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU TAŞIYAN ARAÇ TAKİP EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir aracı takip etmeye koyuldu. Ekipler, bir süre sonra durdurdukları araçta M.Y. isimli sürücüyü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda 33 parça halinde toplamda 37 kilogram skunk bulundu. Gözaltına alınan M.Y. hakkında ise ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

