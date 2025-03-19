Narkotik Köpeği 4 Kilo Uyuşturucu Buldu

UYUŞTURUCU BULUNMA ANLARI KAMERADA

Afyonkarahisar’da, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuğunun iç döşemesinde saklanan 4 kilo 542 gram uyuşturucu, eğitimli narkotik köpeği tarafından tespit edildi. Olay, polis kameralarına yansıdı.

DENETİM SIRAŞINDA YAPILAN ARAMA

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bir otomobili şüphe nedeniyle durdurarak arama yaptı. Arama sonucunda poşet içerisinde 4 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından otomobilde bulunan H.Ç., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Uyuşturucunun bulunduğu an, polis kamerasıyla kayıt altına alındı.