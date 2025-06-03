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Narkotik Köpeği Eta Operasyon Yaptı

NARKOTİK KÖPEĞİ ETA, UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT VERMİYOR

Kayseri’de yapılan operasyonlar sonucunda, narkotik köpeği ETA’nın yardımıyla 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak bilinen kişilere yönelik saklandıkları yerlerde operasyon gerçekleştirdi.

YAKALAMA VE HUKUKİ İŞLEMLER

Gerçekleştirilen bu operasyonda 670 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.M. isimli bir kişi yakalandı. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddeler üzerinde detaylı incelemeler yaparak, bu materyallere el koydu. M.M. ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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