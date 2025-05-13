Narkotik Köpeği Uyuşturucuyu Buldu

KOYUNULARAK YAPILAN BASKIN

Aksaray’da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda narkotik köpeği sayesinde önemli bir madde ele geçirdi. Narkotik köpeği, önce kokladığı uyuşturucu maddesinin yerini patisiyle işaret ederek baza altındaki 1 kilo 464 gram uyuşturucuyu buldu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Ş.C. ve B.C. isimli şahısları takibe aldı. Yaklaşık 6 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan ekipler, belirtilen adrese narkotik köpeğiyle operasyon düzenledi.

OPERASYONUN SONUCU

Gerçekleştirilen operasyonda, bahsedilen iki şahıs da gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. Yapılan ev aramasında, hassas burunlu narkotik köpeği bazanın altında bulduğu uyuşturucu maddelerin yerini patisiyle işaret etti. Operasyon sonucunda, bazanın altında 1 kilo 464 gram bonzai, bir adet hassas terazi ve 170 ml aseton sıvısı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.